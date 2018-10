CHAMORRO SE VUELVE A REFERIR AL ATAQUE QUE SUFRIÓ CANDIDATA A VICEPRESIDENTA DEL PLC

Lee también: Chamorro aseguró desconocer la agresión a McCoy

El ex diputado opositor, Pedro Joaquínque sufrió la candidata a la vicepresidente por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Martha McCoy el pasado domingo en Sébaco. Chamorro condenó el hecho de agresión hacia McCoy cuando transitaba por esa ciudad del norte en campaña con su fórmula, el ex contra Maximino Rodríguez.El aspirante a presidente aseguró en su perfil de facebook que la agresión a McCoy fue producto de una, liderada por ex diputados y nombraba a Adán Bermúdez, Francisco Valdivia y Chamorro, quien negó el señalamiento.y reiteró que no es quien lidera el movimiento conocido como “No Voto”.