ROSENDO ÁLVAREZ CUESTIONA DONACIÓN QUE HIZO A IGLESIA EVANGÉLICA

El bicampeón mundial de boxeo,, volvió a estar nuevamente el ojo del huracán, esta vez por cuestionar duramente a través de su red social de, el uso de una donación que hizo hace 16 años a una escuela evangélica de Ciudad Sandino. Según Álvarez, la propiedad que donó, funcionaba anteriormente como una discoteca, y es por esa razón que por consejos que le dieron sus familiares y amigos decidió donarlo a una escuela; no obstante, la sorpresa fue al enterarse que fue privatizada y pasó a ser “un negocio familiar”. “En el año 1997, mi madre, Celina Hernández y mi hermana mayor, Esmelda Álvarez, me convencieron para que comprara un centro recreativo llamado El Roma, en Ciudad Sandino y se lo donara a la Iglesia Filadelfia del Pastor Rufino Sosa”, reza la denuncia en la cuenta personal de Facebook del“Si hicieron escuela no importa (…) el problema es que hicieron escuela; (y) cobran caro, aparte de eso, jamás le dieron una beca a mi familia, a ningún familiar mío. Entonces, me vengo a dar cuenta de que ahora es un negocio familiar”, agregó Álvarez.Además, cuestionó el uso de las donaciones que recibe la escuela y puso en duda la transparencia de la administración. “Hay una serie de cosas que hay detrás de esta escuela porque me decía una hermana que una de sus hijas cuando estaba pequeña, -eso hace unos ocho o nueve años atrás-, estudiaba ahí y que había un donante que le daba cien dólares mensuales a ella para los estudios, pero que ella nunca recibió un solo centavo”, expresó vía telefónica, el ex boxeador.

Rosendo Álvarez durante una charla motivacional en una iglesia de Nandaime, Granada /Foto: Cortesía Manuel Guillén

buscó la versión de la administración della cual respondió a través de su director,quien llamó a dialogar al bicampeón Álvarez, para llegar a un acuerdo y de ser posible pagarle el dinero. "Yo quisiera que él pudiera platicar conmigo y expresarse (tal) cual es, porque si ahora necesita el dinero, si ahora está urgido de plata, nosotros no la tenemos, pero podríamos hacer un préstamo para pagarle su dinero. Estamos dispuestos a pagarle sus cuatro mil dólares. Solamente, vamos a pedirle, tal vez, un tiempo de un mes, para poder hacer las gestiones en el banco para el dinero", dijo el director del Colegio. Además González, desmintió a Álvarez y aseguró que en el Colegio estuvieron estudiando los hijos del ex campeón, que fueron procreados en su primer matrimonio. "Nosotros desde que iniciamos este colegio lo iniciamos (..) el propósito de albergar, principalmente, a los niños de los miembros de la iglesia, entre ellos, estaban sus hijos porque él tuvo un primer matrimonio en el cual tuvo hijos que, me llama la atención que ahora él solo menciona a un niño, pero tiene varios niños, que esos niños nosotros aquí los tuvimos becados por mucho tiempo hasta que ellos decidieron dejar de estudiar. Bueno, ante ese período de tiempo, nosotros les proveímos a ellos mochilas, les proveímos uniformes, y muchas otras cosas más, porque ellos tenían mucha escasez de recursos", aseguró.