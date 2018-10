26, Octubre, 2016 26, Octubre, 2016 12:53 p.m. 12:53 p.m.

ARTURO CRUZ SUGIERE QUE LA INSTITUCIONALIDAD ES EL DESAFÍO DE LOS GOBERNANTES

El Gobierno de Nicaragua puede ser recordado como un Gobierno transformador, pero el problema radica en la institucionalidad, analizó el ex embajador Arturo Cruz, durante una conferencia convocada por la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham) y sus empresarios agremiados. “Si los mecanismos de legitimidad original no se administran bien no se administran bien en el próximo quinquenio vamos a tener el mismo problema” asegura. Cruz reconoce que le tiene “terror a otra crisis minúscula de sucesión”, al recordar que los Gobiernos al mando de Nicaragua tienden a extender los periodos administrativos. Nicaragua es un país “donde tenemos gobernantes que gobiernan extraordinariamente bien pero que en momento crítico, el momento de irse, no lo dan”, señala el diplomática en referencia a la difícil renuncia al poder de los gobernantes. En medio del panorama, Cruz sugiere que “el desafío estratégico está en el tema de sucesión creíble”.