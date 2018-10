28, Octubre, 2016 28, Octubre, 2016 2:23 a.m. 2:23 a.m.

MUJER CONFIESA RAZONES PARA MATAR A SU HIJO RECIÉN NACIDO

Presiones de parte de la familia de su ex pareja, son las razones que alega María Auxiliadora González Rodríguez, de 28 años, por haber cometido el delito de parricidio en perjuicio de su hijo recién nacido la madrugada del 5 de enero pasado. "Nunca quise acabar con la vida de mi hijo, fue una perturbación en el momento del embarazo, y esta pena moral por la muerte de mi hijo no me la voy a quitar nunca en mi vida”, aseguró. González aseguró que las presiones de la familia eran muchas, ya que también amenazaban con quitarle a su hijo mayor discapacitado. La Fiscalía solicitó pena máxima para la mujer, en cambio ella solicita la pena mínima, tras recibir terapia psicológica.