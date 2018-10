IV PODER: EL ABSTENCIONISMO VS EL VOTO 

#IVPoder:"No ir a votar sería faltarle el respeto a aquellos que dieron su vida en la guerra",dice Jaime Arellano sobre llamado a abstención pic.twitter.com/8P6GzDqnNS — 100%NOTICIAS (@CANAL15NIC) 29 de octubre de 2016

#IVPoder: "Yo les invito a votar. Tienen el deber y la libertad constitucional; lo mejor es hacer ciudadanía y patria", dice @MiguelCanal15 pic.twitter.com/yiEhvt2WAZ — 100%NOTICIAS (@CANAL15NIC) 29 de octubre de 2016

En IV Poder, conducido por el Director Ejecutivo, Miguel Mora se analizó la, en compañía de grandes actores de la política nicaragüense. Mora junto a Absalón Pastora; la opositora, Violeta Granera; el candidato a la presidencia por el Partido Liberal Independiente (PLC), Maximino Rodríguez; y Jaime Arellano expusieron sus diferentes puntos sobre lo concerniente a los comicios del cercano noviembre. La ex candidata a la vicepresidencia de la, Violeta Granera, señaló la falta de credibilidad del, y los logros de la reunión con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. “La abstención es algo que las personas harán conscientemente; la gente no votará porque no le dio ganas; rechazan la”, defendió la opositora.Además, agregó la importancia del acercamiento con el secretario de la OEA. “Vemos como una ventana de oportunidad el; nosotros haces meses establecimos un diálogo con ellos y no es cierto que estemos contra la reunión de. Esperamos que este diálogo con OEA entre de nuevo el respeto a la carta democrática. Nosotros planteamos nuestra posición a la OEA. Ellos la conocen”. Por su parte el conductor de Jaime Arellano En La Nación, lamentó que el acercamiento alcon el Gobierno, se dé en circunstancias donde haya una presión internacional, refriéndose al ‘Nica Act’. “Lástima que el diálogo se iluminó por la ‘Nica Act’, esto sin duda puede causar daños devastadores a la economía del país”. Además, Arellano ve el diálogo como “una oportunidad para que el presidentepueda rescatar el proceso electoral; lleno de abusos, anomalías, errores, donde no dejaron a todo el que no quería participar”. No obstante Arellano rechazó la promoción al no voto, pues es una burla a las personas que se inmolaron durante la, con el fin de ver caer una dictadura.Por otra parte eldel PLC, Maximino Rodríguez, el llamado a la abstención es un acto individualista por parte de grupos a quienes calificó de egoístas y mezquinos.“Tanto luchar, dar la vida en la batalla y 27 años después nos damos cuenta que estamos igual que antes, producto de la mezquindad de políticos egoístas”, subrayó duramente Rodríguez. “El día que la violencia regrese a, ellos serán los primeros en irse”, dijo en candidato en referencia a los opositores. De igual manera aseguró que “los campesinos, los sectores humildes son los afectados cuando hay conflictos. ¿Por qué hace meses atrás eran?”, cuestionó el político. A lo que la ex candidata de lale respondió que estas “son otras condiciones”, argumento rechazado por Rodrtíguez. Rodríguez cuestionó a Granera por tener según él una. “Es una posición incorrecta. A mí me inhibieron en el 2011. Me aplicaron la supuesta ley tránsfuga que no existía en ese momento; muchos se jactan de ser la segunda fuerza política pero dónde están”, dijo Maximino. “¿qué ha cambiado? Es el mismo sistema electoral. Me da tristeza esas personas. La ansiedad de saciar sus intereses personales los vuelve ciegos”, lamentó. Además, aseguró que defendería el voto en los comicios de noviembre. "Me tendrán que presentar el últimopara convencerme de los resultados finales”, aseveró. Finalmente el Director de 100%Noticias, Miguel Mora, llamó a lacomo ciudadanos. "Yo les invito a votar. Tienen el deber y la libertad constitucional; lo mejor es hacer ciudadanía y patria", aseguró Mora.