TERREMOTO DE 6,6 SACUDE ITALIA

2:42 a.m.

None

La Cattedrale di San Benedetto a Norcia non c'è più. Lo scatto sta diventando il simbolo del sisma di stamani pic.twitter.com/UbDRwIihPV — Artribune (@artribune) 30 de octubre de 2016

de magnitud sacudió el centro deel domingo por la mañana, hiriendo al menos a 20 personas, en el temblor más fuerte en el país en más de tres décadas, informaron medios internacionales. Según autoridades oficiales, seis personas fueron rescatadas de entre los escombros en Norcia, unos 6 kilómetros al norte del epicentro. No hubo reportes inmediatos de muertes, pero el jefe de protección civil, Fabricio Curcio, advirtió que algunas aldeas quedaron aisladas por cortes en las carreteras, y el impacto aún no se habían evaluado. El seísmo hizo que las carreteras colapsaran por la caída de escombros, los helicópteros sirvieron de transporte para los heridos al hospital de Foligno, a unos 30 kilómetros al noroeste, dijo Curcio. Imágenes iniciales de sismo del domingo muestran la destrucción de algunos edificios históricos. Muchos de estos edificios no habían sido reforzados, ya que otros dos fuertes terremotos golpearon la región miércoles. La parte central de la basílica de San Benedetto en Norcia, que recibe muchos visitantes, quedó prácticamente derruida y solo su fachada se mantuvo. Aquí algunas imágenes.