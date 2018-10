IGLESIA NO REGRESARÁ DONACIÓN A ROSENDO ÁLVAREZ

Lee también: ROSENDO ÁLVAREZ CUESTIONA DONACIÓN QUE HIZO A IGLESIA EVANGÉLICA

Con escritura en mano se presentó ael director de ladepara demostrar que la escuela no es ni de él ni de su familia, sino de las. La aclaración la realizan por laque hizo el ex campeón mundial de boxeo, quien señaló al director y a su familia de lucrarse de la donación de 4 mil dólares que el realizó hace 16 años. “Cuando alguien hace una donación, esa donación pasa directamente a la misión, a la conferencia evangélica pentecostés de las Asambleas de Dios. Andamos las copias de las escrituras, porque las originales están las oficinas de la conferencia evangélica pentecostés. Todo donativo, inmediatamente pasa a ser patrimonio y propiedad de las asambleas de Dios”, expresó Juan Carlos González, director de la Escuela Filadelfia.El caso ya fue elevado a los directivos de lasque según la escritura, el terreno es de esa congregación y no de una familia. El pastor Rafael Aristas anunció que no regresará el dinero a Álvarez. “Lo que se da, se da. Lo que se da, se ocupa. En cuanto a la administración del colegio debo decir que todo colegio, eso es lógico que debe de haber una planilla, ahí se tiene que pagar al director, a los maestros, todo lo que involucra una planilla. Se paga luz, se paga agua, se da mantenimiento (…) De ninguna manera hay lucro personal, sino lo que se está haciendo es engrandecer un proyecto”, declaró Rafael Arista, presidente de las