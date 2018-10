PLI PIDE VOTAR ANTE LLAMADOS DE ABSTENCIÓN

Lee también: POLICÍA DA A CONOCER MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA ELECCIONES

El) llamó aa cinco días de las elecciones nacionales. Según eltienen un 95% de sus fiscales en las juntas receptoras de votos. Pero un grupo dellamaron aen estos comicios. “Debemos de romper el miedo y la indiferencia y decirle sí ay no al pacto que está más vivo que nunca, y al cual algunos movimientos cómplices del pactismo le dan más vida al llamar a no votar”, dijo José del Carmen Alvarado, candidato presidencial del“Nosotros comohemos ofrecido que vamos a tener un combate directo contra la corrupción”, expresó Mario Asencio, delhizo un llamado a otros jóvenes a no desperdiciar el, pues creen que estas elecciones carecen de propuestas serias. Este 6 de noviembre, porque eso sería legitimar la dictadura”, declaró Eylen González, de Jóvenes por la Libertad. “Nosotros los jóvenes queremos elecciones libres, competitivas, justas, para ejercer nuestras plenas libertades ante unas elecciones serias, pero ante este proceso no vemos las garantías, ni las condiciones para nosotros ejercer nuestro derecho al”, señaló Alexander Gómez, miembro de Jóvenes por la Libertad.