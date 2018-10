CSE NO ACREDITA A MEDIOS INDEPENDIENTES

11:34 a.m.

None

Lee también: POLICÍA DA A CONOCER MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA ELECCIONES

A pesar de que el presidente del), Roberto Rivas aseguró cuando fue consultado por, que todos lospara dar coberturas a lasdel 6 de noviembre, sus palabras no quedaron en el aire, ya que ese Poder del Estado. Lospara este proceso. El vocero del, Félix Navarrete, quien fue designado para este rol, guarda silencio. “Siempre hay alguien que acarrea una responsabilidad administrativa, creo quey a él le corresponde las acreditaciones para que ustedes (periodistas) puedan ingresar, y no sólo ingresar, yo soy de la idea que deben tener preferencia para ejercer su derecho al sufragio”, dijo Roberto Rivas, Presidente delA cinco días de las elecciones elno así a los medios independientes. Consultado al respecto, el director de la carrera de comunicación de la UCC, Adrián Uriarte, señala que esto demuestra la falta de independencia con que se maneja este Poder del Estado. “Si fuera unautónomo, sin interferencias de ningún otro poder del Estado, sería un Poder Electoral que tuviera como idea estratégica de base saber que los medios de comunicación en cualquier proceso electoral aquí eno cualquier otro país legitiman los resultados”, declaró Uriarte. El artículo 67 de la, establece que el derecho de informar es una responsabilidad social y señala que este derecho no puede estar sujeto a censura.