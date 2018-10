DENNIS MARTÍNEZ LANZÓ PRIMERA BOLA EN SERIE MUNDIAL

Lee también: ASAMBLEAS DE DIOS NO DEMANDARÁ A ROSENDO ÁLVAREZ

El ex big leaguer, previo al sexto juego de laentre los. Eles una tradición exclusiva para grandes personalidades o ex peloteros de gran nivel.estuvo en 23 temporadas en. Para el cronista, la gloria nacional,tiene muy merecido ese honor de realizar este“Es reconocimiento de los, eso es importante cuando una organización considera que sos merecedor del acto de. Dennis estuvo 3 años con los, 94, 95 y 96, élen llenar ese estadio. Lo más importante fue que él los llevó a una, es bonito cuando te recuerdan, cuando te entregan un detalle tan significativo como ese, que tiene un merecimiento, son de esos recuerdos que no se olvidan”, dijo “Este es un reconocimiento que el equipo de losle da acomo un ex miembro de ese equipo y como el pitcher latino más ganador de todos los tiempos de las. Lo tiene muy bien merecidoese tipo de reconocimiento que le hace honor a su trayectoria, mas de 20 años en las grandes ligas”, expresó Marlon Torres, director del(IND).