NICARAGUA ENCABEZA LISTA DE PAÍSES CENTROAMERICANOS QUE MENOS CONTAMINAN

Según datos del Centro de Análisis de Información sobre, del Laboratorio Nacional de Oak Ridge, en Estados Unidos,. Por la quema de combustibles fósiles y producción de cemento,per cápita al año. De los cinco países del istmolos que encabezan la lista en emisión debono son Panamá con 2.72 toneladas métricas per cápita al año, le sigue Costa Rica con 1.62, Honduras con 1.15, El Salvador con 1.04, y Guatemala con 0.87 toneladas métricas.pasó de generar 0.3 en 1960 a 0.77 toneladas métricas per cápita en el 2013, esto significa que en 53 años solo incrementó 0.47 toneladas, esto se debe a que el país no es un extremadamente industrializado, explicó al Nuevo Diario la investigadora en temas de energía e hidrocarburos, Olivia Guevara. En los próximos añosespera dejar de producir 11 millones de toneladas de. Y para el 2020 se proyecta alcanzar una generación eléctrica renovable cercana al 85% en la matriz energética, según proyecciones oficiales.