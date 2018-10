AUTORIDADES TICAS DETECTAN FUGA DE MEDICAMENTOS A NICARAGUA

5:53 a.m.

A través de las redes sociales, algunos costarricenses que han visitado los mercados nacionales denunciaron que, informó La Prensa Libre de Costa Rica. Según los costarricenses, varios productos están disponibles en los mercados nicaragüenses, desde pastillas hasta crema de rosas. Por su parte, la presidente ejecutiva de la CCSS, María del Rocío Sáenz, citada por el mismo diario,s. Además, recordó que estos son recetados por los médicos dependiendo de la condición del paciente; por tanto, es peligroso que sean utilizados por otras personas."Además de que es ilegal, es un riesgo porque no se sabe quiénes los van a consumir,. Ese es un tema que estamos combatiendo con la gente de Hacienda, con la gente de Aduanas, con la gente del Ministerio de Salud”, afirmó al medio costarricense la titular de la CCSS.Los. Incluso, algunos psicotrópicos y fármacos que requieren una prescripción médica son ofrecidos en ciertos parques de Costa Rica. Estaporque las personas prefieren ahorrar tiempo y comprar medicamentos que aparentemente curarán sus enfermedades en vez de acudir a un puesto de salud, explicó la presidenta de la CCSS. "Es también la población la que tiene que combatirlo, tiene que ponerse firme y decir no, eso no se hizo para eso, si nos dan los medicamentos es para la persona, protejamos la institución y cuidemos nuestra salud", declaró Sáenz.