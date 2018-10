MADRE DEL “CHOCORRONCITO” LO DEFIENDE

Lee también: ROSENDO ÁLVAREZ SE SUBE AL RING DE LAS REDES SOCIALES

La, Ruth Rojas aclaró que el boxeador, ni pasópara que sus hermanas y ella. La polémica que ocurrió la semana pasada en el barrio Andrés Castro. Ambas partes se lesionaron. Rojas aseguró que“Yo descarto a mi hijo, Dios sabe que así fue. La conciencia mía y de mi hijo están bien. Ellas dicen que mi hijo le pegó a la muchacha que sale denunciando (…) En el distrito tres no van a, solamente dicen, para ellas tener un argumento de mencionar a mi hijo. Lo que ellas quieren es empañar el nombre de mi hijo, que lo hicieron, pero la gente de buen pensamiento y que conocen a mi hijo, saben que mi hijo no es capaz de hacer eso”, aseguró la madre del “”.Por su parte, las mujeres que realizaron lainsisten en que el pleito lo provocó la familia del boxeador. “Cuando viene la hija de ella (Ruth Rojas), Darling, viene y se me tira encima a mí, y me está dando, y yo no me dejo. Cuando ya logro ayudar a mi madre, viene el Chocorrón, porque él fue y a mí me consta y se lo digo en su cara, que él le pasó el machete a la mamá y le dice”, señaló Claudia Osorno, denunciante de la agresión.