POBLADORES DE MASAYA EJERCEN SU DERECHO AL VOTO

2:55 a.m.

En el Centro de Votación 030, ubicado en el Colegio Liceo el Maestro de la Villa Bosco Monge en Masaya, la Población realiza su derecho al voto. En este lugar funcionan once Juntas Receptoras de Votos (JRV), donde los Adultos Mayores y Mujeres Embarazadas no necesitan hacer fila para ejercer el sufragio.La Escuela Modelo Monimbo, está ubicada el Centro de Votación 025, con once Juntas Receptoras de Votos. El Alcalde de Vara Julio González, participa en las elecciones nacionales 2016, e invita a todos y todas a seguir construyendo la paz a través del voto. Allan Gutiérrez Paniagua Corresponsal cana 6 Masaya