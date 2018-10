06, Noviembre, 2016 06, Noviembre, 2016 8:33 a.m. 8:33 a.m.

OBSERVADORES SE ASOMBRAN POR PARTICIPACIÓN DE MUJERES Y JÓVENES

El expresidente de Guatemala, Álvaro Colón, quien es parte de una comisión para presenciar las elecciones, expresó su asombro por la participación de dos grupos poblaciones mayoritarios en el país: las mujeres y la juventud. “Algo importante, la participación de la mujer, me impresiona la participación de las mujeres en las juntas electorales y votando. No solamente es votar, sino participar”, señaló el ex mandatario, además de reconocer la afluencia de jóvenes. La comisión ha visitado los distintos centros de votación en todo el país. “Todos nos han dicho, tanto las autoridades de mesa como los fiscales que es un día tranquilo”, señalaron.