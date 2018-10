06, Noviembre, 2016 06, Noviembre, 2016 4:38 p.m. 4:38 p.m.

PARTIDO CONSERVADOR REALIZA CONTEO RÁPIDO

None

Miembros del Partido Conservador realizó el conteo rápido sobre los resultados de las Elecciones de Nicaragua, sin embargo aseguran que no pueden dar a conocer los datos previo al anuncio que debe realizar el Consejo Supremo Electoral. “No podemos legalmente dar a conocer legalmente nuestro conteo antes que el CSE de el primer anuncio parcial”, aseguró el presidente del Partido Conservador (PC), Alfredo César. El representante de ese partido alega que en algunas Juntas Receptoras de Votos (JRV) el conteo y cierre de listas de escrutinio no se inicio a las 7 de la noche dado que los Centros de Votos no se cerraron a las 6:00 pm de acuerdo a lo que mandata la Ley Electoral.