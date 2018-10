07, Noviembre, 2016 07, Noviembre, 2016 10:07 a.m. 10:07 a.m.

“NO SON RESULTADOS, SINO ASIGNACIONES”, SEÑALA ÉTICA Y TRANSPARENCIA

Tras observar sin ninguna acreditación, el organismo Ética y Transparencia señaló que las Elecciones Presidenciales de Nicaragua realizadas este 6 de noviembre no gozaron de legitimidad por tanto los resultados no son producto de la voluntad popular, “sino de asignaciones de parte de un aparato electoral”. Roberto Courtney quien preside EyT explica que la legitimidad debe constar de un proceso realizado en diferentes etapas y una de ellas es la de observar. Ante la falta de esta, el observador asegura que las elecciones efectuadas son inauditables y no certificables. El “aparato electoral utiliza diferentes mecanismo de cálculo que son inaceptables”, asegura Courtney, en referencia al desarrollo de las elecciones donde no hubo observación por falta de acreditación a los independientes. Panorama Electoral, de la que EyT es parte señaló entre las irregularidades identificadas por sus observadores: la falta de fiscalización de algunos partidos, el acoso de miembros del partido de Gobierno que se presentaron a los Centros de Votación para convencer a los votantes, despojo de la personería jurídica de la oposición y “distorsiones que estaban marcando el mismo proceso”, detalló Courtney.