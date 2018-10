08, Noviembre, 2016 08, Noviembre, 2016 2:30 a.m. 2:30 a.m.

CONTINÚAN LAS MANIFESTACIONES POR LAS ELECCIONES EN BILWI

None

Una protesta de simpatizantes del Partido Yatama en Bilwi, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), en la que denunciaban presuntas irregularidades en los comicios generales, finalizó con violentos enfrentamientos con los partidarios del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y las fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional, cuando estos últimos trataban de controlar la situación, informó El Nuevo Diario. Se presume que seguidores del partido regional destruyeron a pedradas la casa de gobierno, golpearon a varios trabajadores; quemaron dos motocicletas, una del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (Mefcca) y otra particular, además, atacaron algunas viviendas ubicadas cerca del gobierno regional, detalló el diario citado. Asimismo, cuando anocheció, este mismo grupo político, aparentemente, saqueó varios establecimientos localizados en distintas áreas de Bilwi. La Policía se encargó de resguardar el centro de cómputo regional para evitar que los protestantes tomaran el lugar. Se presume que varios participantes en los disturbios fueron apresados por las autoridades. Por otro lado, el partido Yatama niega las acusaciones. Su dirigente, Brooklyn Rivera, “negó tajantemente que su partido haya promovido disturbios y aseguró que mientras la marcha avanzaba, fueron atacados por simpatizantes de la Juventud Sandinista, suscitando los enfrentamientos”, explicó al citado medio. “De ninguna manera, nosotros no promovemos disturbios, convocamos a una marcha y aquí en la casa verde (casa de campaña) retornamos, no estamos promoviendo otra acción”, dijo. El exdiputado de Yatama también manifestó que la protesta fue convocada con el propósito de demandarle al Consejo Supremo Electoral (CSE) que respete la voluntad de las comunidades indígenas, quienes eligieron a las autoridades que los representarán en la Asamblea Nacional, ya que los datos sobre las recientes elecciones han sido manipulados.