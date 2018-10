08, Noviembre, 2016 08, Noviembre, 2016 4:21 a.m. 4:21 a.m.

HILLARY CLINTON VOTA EN SU LOCALIDAD NUEVA YORK

La ex secretaria de Estado Hillary Clinton emitió su voto esta mañana temprano, a dos horas de abiertas las urnas en Nueva York. Rodeada de decenas de seguidores que quisieron captar el momento histórico, la candidata demócrata sufragó acompañada por su marido, el ex presidente Bill Clinton, afirmó a 100%Noticias el periodista de la Voz de América, Gonzalo Carrión. Su compañero de fórmula, el senador Tim Kaine, ya había emitido su voto más temprano, apenas abiertos los comicios, en el estado de Virginia. Otro de los demócrata que aprovechó las primeras horas del día para sufragar fue el actual vicepresidente, Joe Biden. A la salida del centro de votación en la localidad Chappaqua, la ex primera dama declaró: "Espero ganar. Hay mucha gente involucrada en esto, y hay una gran responsabilidad en juego". El nombre del ganador podría conocerse con seguridad en las primeras horas del miércoles. Aunque Hillary mantiene aun una ventaja de 3,2 puntos en los sondeos (promedio de RealClearPolitics) y es la favorita en las apuestas, la victoria podría estar al alcance de la mano para Trump.