AMINTA GRANERA DESMIENTE RENUNCIA A SU CARGO

Lee también: CONMEMORAN A CARLOS FONSECA AMADOR

, jefa de la, desmintió este martes, como se publicó el fin de semana en un medio de comunicación. “No he renunciado... muchachas, cómo voy a hacer eso. No, no he renunciado", declaró Granera a El Nuevo Diario, durante el acto de conmemoración al mausoleo de Carlos Fonseca Amador.Estas declaraciones surgen tras rumores que a la jefa policial la sustituirá el comisionado general, y queabandonaría la jefatura de la Policía Nacional en 2017.es jefa de ladesde septiembre de 2006 y en julio de este año el presidente Daniel Ortega la prorrogó en su cargo.