08, Noviembre, 2016 08, Noviembre, 2016 1:22 p.m. 1:22 p.m.

DOGU REAFIRMA PREOCUPACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO

La embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu reafirmó la preocupación de su país por el sistema electoral e irregularidades reportadas tras bambalinas de los comicios realizado este domingo 6 de noviembre. “El problema es que antes de la fecha de las elecciones el sistema no fue abierto a todo, varias decisiones, varios cierres de espacio”, detalla la diplomática que resalta la importancia de la apertura de un sistema para crear democracia y competencia leal. Dogu aseguró que su país trabaja en Nicaragua bajo los ejes de prosperidad, seguridad y democracia, con los que se seguirá trabajando, siempre y cuando haya apertura de las autoridades para modificar el sistema, de lo contrario si los ciudadanos no tienen la libertad de expresarse, manifestarse “si no tienen voz, sino pueden participar, ellos (Estados Unidos) no van aceptar estas actividades”, sentenció.