FAMILIARES DE VÍCTIMAS DEL TRIPLE HOMICIDIO DESMIENTEN VERSIÓN POLICIAL

Degollados, con muestras de torturas y heridas de bala aparecieron los cuerpos de José Nahum Mendoza Arriola de 47 años, Miguel López Mendoza de 34 y Santos Marino Castellón Gutiérrez de 19, losen el municipio de, departamento de Los familiares defendieron y, denunciando ante elel hecho, del cual exigen una investigación. “No digan cosas que no son, porque si mi marido era un narcotraficante mis hijas no hubieran emigrado a, mis hijas de lo poquito que ellas me mandaban para la comida yo tenía que darle a él para que sobreviviera”, dijo Lidia del Carmen la esposa de José Nahum. “Ellos simplemente estaban en el monte, durmiendo en el monte porque tenían persecución política. Eran vigilados por la Policía, por persona que ponía la Policía, entonces ellos ya no podían estar en su casa (…) Simplemente por no ser de un partido de gobierno”, dijo la hermana de José Nahum, Nelda Mendoza. Elenviará una carta a la Jefa de la Policía Nacional,, para que investigue el caso. “A él le gustaba salir a trabajar en la montaña”, expresó Lugenia López, madre de Santos. Laasoció la muerte de los tres hombres as. Según la, la institución tiene conocimiento que en este lugar se había realizado unaque era procedente devinculados a otros que operan en el sector del Trojes, municipio del territorio de