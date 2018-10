VICTORIA DE ORTEGA NO ES SORPRESA DICE ALMAGRO

“El resultado no es sorpresa, las encuestas señalaban eso y la victoria del presidente Daniel Ortega era algo que todo mundo sabía apiori,”, aseguró el secretario general de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro Almagro, a la vez que recalca que se trata de un trabajo conjunto sobre las soluciones que han planteado. Almagro escribió un mensaje en su twitter sobre Nicaragua. Aunque no deja claro su pensar, si se refiere al trabajo emprendido y al diálogo entre la institución que preside y el Gobierno de Nicaragua. En una entrevista para CNN realizó comentarios sobre el proceso electoral, aunque advierte que son preliminares, pues la misión especial de la OEA no ha regresado para entrevistarse con él.Almagro visitará el país el 1 de diciembre para entrevistarse con autoridades, políticos y ciudadanía clave. El pasado octubre una misión especial se reunió con representantes del Gobierno para dialogar sobre las elecciones donde se impuso el Frente Sandinista de Liberación Nacional con 72.5% de los votos entre los 6 partidos que compitieron. “Hemos abierto una mesa de intercambio y de diálogo con el Gobierno de Nicaragua en función de un informe que presentamos al mismo respecto a temas electorales específicos y que para nosotros ameritaba un trabajo conjunto y soluciones que se pudieran implementar”, dijo.