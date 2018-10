PLC RECLAMA 24 DIPUTADOS

10:20 a.m.

None

Lee también: PLC se proclama como segunda fuerza política del país

El Partido Liberal Constitucionalista, producto de la votación realizada el pasado 6 de noviembre. El pronunciamiento en rechazo a los resultados se mantiene latente hasta que cotejen las actas de escrutinio. El ex presidente Arnoldo Alemáne informó que su esposa, primera diputada electa por Managua no permanecerá todo el tiempo en el parlamento, pues empezará a recorrer el país.que dio con menos de 24 horas el Consejo Supremo Electoral”, sentenció el ex mandatario.