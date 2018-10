ROSENDO ÁLVAREZ INTERPONE FORMAL DENUNCIA CONTRA EVANGÉLICOS

cumplió su amenaza de enjuiciar a dos evangélicos por supuesta difamación contra su persona,Álvarez acudió la tarde de este jueves a losara proceder legalmente contra

Rosendo Álvarez utiliza video de 100%Noticias para establecer demanda.

Tenemos dos "hojas impresas de la página de Facebook de 100%Noticias (...) donde se establece los comentarios injuriosos hechos por el señor Dennis Baltodano señala que niego mi sangre, y que soy un tomador consuetudinario", reza la querella.

El Búfalo señaló través de sus redes sociales una aparente malversación de una donación que hizo en el año 1997, y culpó a un grupo de evangélicos por haber convertido una donación pública en un “negocio privado”.

“Este dolor de saber que colaboré con el desarrollo de un proyecto que aparentemente era bonito, beneficiar a los niños; se iba hacer un colegio para los pobres, gratuitos”, lamentó el pugilista. “Mi mama me convenció para brindarle la oportunidad a los más pobres, luego me dediqué a mi carrera y ellos fueron cambiando losa propósitos para lo que fue se donó”, aseveró en los Juzgados de Managua. Según él, “llegaban jóvenes y niños a la casa de mi mama a decirle que el director era muy prepotente y cuando no pagaban la mensualidad los sacaba para afuera por no tener para pagar”.