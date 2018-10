10, Noviembre, 2016 10, Noviembre, 2016 3:20 p.m. 3:20 p.m.

MRS DEBE A UN BANCO NACIONAL CASI UN MILLÓN DE DOLARES POR PRESTAMO HECHO PARA CAMPAÑA ELECTORAL DE LAS ELECCIONES DEL 2006

None

A propósito de la controversia que se calienta en las redes sociales donde se sacan los millones de córdobas que el Consejo Supremo Electoral (CSE), según la Ley debe pagar de nuestros impuestos a todos los partidos políticos que sacaron más del 4% de los votos emitidos en estas elecciones del 2016. Nos llegó un documento filtrado desde la SIBOIF donde se da cuenta de que el entonces partido MRS ahora movimiento político es en deberle a un banco nacional al día de hoy, la suma de U$ 906,990.56 dólares en concepto de un préstamo que la organización política hizo para la campaña electoral del año 2006. Según nuestra fuente el MRS prestó al banco U$ 455,000 dólares de los cuales solo canceló un poco más de U$ 50,000 dólares pero dejo de pagar desde hace 8 años por lo que está en mora desde hace 2800 días. Por lo mismo se les han acumulado intereses corrientes ( U$ 332,653.43 ), y moratorios ( U$166,326 ). Sumando los intereses moratorios y corrientes más el principal el MRS debe al banco la bicoca de U$906,990.56 dólares, y aumentando. Hoy la Comandante Dora María Téllez alta directiva del MRS acusaba al Gobierno y al CSE de robarse el dinero del presupuesto por una campaña que no hicieron. Según las cuentas de Téllez el CSE estaría pagando al FSLN unos C$ 459 millones de córdobas, al PLC: C$ 95 millones, PLI: C$ 28.5 millones y a ALN: C$ 27.2 millones de córdobas. El PC y APRE no obtuvieron el 4% de los votos por tanto no recibirán de nuestros impuestos ni un solo córdoba. Cabe destacar que según datos del CSE en el año 2007 se le reembolsaron al MRS unos C$ 20 millones de córdobas ( valor actual ) en concepto de gasto de campaña electoral. ¿ Porqué el MRS no honró la deuda hecha con el Banco ? ¿ Quien o quienes malversaron esos U$20 millones de córdobas que de nuestros impuestos se les reembolsaron al MRS para honrar los prestamos ? En conclusión las campañas de los partidos las pagamos todos con nuestros impuestos y otros la asumen los bancos cuando los políticos se hacen los locos y sin mayor vergüenza simplemente no pagan los prestamos electorales. Por este último antecedente los bancos ya no prestan a los partidos en campaña electorera.