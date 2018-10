COMBUSTIBLES BAJAN DE PRECIO

10:42 a.m.

Para este fin de semana una fuente petrolera informó a 100% Noticias que todos los combustibles bajarán de precio. La gasolina súper bajará 0.81 centavos, la regular 0.82 centavos y el dieses 0.70 centavos. Todos córdobas por litro. Pese a la reducción de hasta 0.80 centavos de córdobas por litro, algunos expertos hacen un llamado al Gobierno para que baje la presión fiscal a este producto debido a que Nicaragua es el único país en Centroamérica con los impuestos más altos los cuales se trasladan al consumidor final.“Pagamos dos tipos de impuesto por el consumo del combustible que es de Fomav que es el que está dirigido para el mantenimiento de las carreteras” y el segundo es por la importación del combustible. Los consumidores resienten la baja o alza de los combustibles, pues consideran que no hacen diferencia en su economía. “una tontera es lo que le bajan”, asegura Carlos Vado, quien hace el llamado a considerar más al consumidor final. Carcache explica que finalmente el consumidor paga 0.23 dólares por ambos impuestos en cada litro, pues se gana US$ 0.423 por importación sumado a los Us$ 0.1845 por el destinado a la restauración de infraestructura vial.