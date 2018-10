DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA DIABETES

Lee también: UNAN ELIMINA EXAMEN DE ADMISIÓN EN 24 CARRERAS

Este lunes se celebra laa nivel internacional y la, realizó una caminata en conmemoración a este día. Al año se diagnostican entre 50 y 55, pero en lo que va del año se contabilizan 67. “Hacemos un llamado para que las personas que tengan niños o jóvenes; y tengan familia diabética, que tengan mucho cuidado en saber comer y saber aprender a comer, porque aprendiendo a comer vamos a tener mejores personas”, dijo Aura Cuadra, presidenta de la Asociación.Laes una enfermedad crónica no transmisible que inicia cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza con eficacia la insulina que genera. En la, el paciente necesita inyecciones para sobrevivir y, en la, el organismo no utiliza adecuadamente la insulina que produce. El segundo tipo es el más común. Ely consumo deelevan las posibilidades del aumento esta enfermedad.