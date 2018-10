EMPRESARIOS ATENTOS A LOS PRONUNCIAMIENTOS DE TRUMP

Lee también: Gobierno y Cosep pretenden facilitar comercio

Los empresarios nicaragüenses se encuentran atentos a los pronunciamientos del presidente electo Donald Trump, tras imponerse en las Elecciones Presidenciales de Estados Unidos. Según el análisis realizado de la Empresa Privada, considera positiva la posibilidad de que Trump no apruebe el acuerdo transpacífico, pues beneficiaría el sector maquila de Nicaragua, según el presidente del COSEP.“Se ha comprometido el presidente electo Trump, a no empujar el tema de los TPP, pues es una situación que en el caso de Nicaragua que teníamos la potencial amenaza en Vietnan en un periodo mediano, que si eso no va pues ya no tendríamos esa amenaza”, aseguró José Adán Aguerri. El empresario supone que “en la medida en que entendamos que el 99% de exportaciones de zonas francas de las maquilas de Nicaragua van a Estados Unidos y empiece si se llevan a cabo todas la medidas que ha anunciado el presidente, tenemos la expectativa de estar trabajando a un nivel de mayor demanda”.