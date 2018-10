15, Noviembre, 2016 15, Noviembre, 2016 10:38 a.m. 10:38 a.m.

JERARCAS ALERTAN DE GUERRA CIVIL EN VENEZUELA

None

El director del Departamento de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Pedro Pablo Aguilar, afirmó en Roma que "si la mesa de diálogo (entre el Gobierno y la oposición) no avanza, es posible" que haya una guerra civil en el país. Según publicó el diario digital Infobae, Aguilar acudió a Roma para acompañar al arzobispo venezolano que será elevado a cardenal por el papa Francisco el próximo 19 de noviembre, Baltazar Enrique Porras Cardozo, y en un encuentro con los medios fue preguntado sobre si piensa que el país corre el riesgo de sufrir una guerra civil. "Hay un lenguaje muy agresivo en este momento", afirmó, antes de señalar que "ha habido mucha represión". "No estoy diciendo que en los actores políticos de la oposición no haya violentos, tal vez, pero está comprobado que parte del Gobierno está preparado, porque tienen milicias, tienen colectivos armados", sostuvo.