MRS SIN HONRAR DEUDA MILLONARIA

Lee también: MRS DEBE A UN BANCO NACIONAL CASI UN MILLÓN DE DOLARES POR PRESTAMO HECHO PARA CAMPAÑA ELECTORAL DE LAS ELECCIONES DEL 2006

El) está, debido a unque realizó para la. Aunque el préstamo inicial fue de un poco más de 450 mil dólaresa un total de 907 mil dólares. Tras la muerte del excandidato presidencial, el 2 de julio del año 2006, los dirigentes delse quedaron sin su principal patrocinador por lo que recurrieron a un banco nacional que de buena fe les prestó 455 mil dólares por la, en garantía de pago la dirigencia delpuso el reembolso que les haría el). En 2007 elpero estosconsultó al respecto al ex diputado, quien manifestó que legalmente no adeudan ni un peso, pues el préstamo se hizo en nombre de la alianza, deuda que caducó según este, cuando la alianza electoral se disipó. “Cualquiera que esté informado, sabe que quien contrae la deuda es la coalición, la alianza electoral y la alianzaestaba formada por el Partido Acción Ciudadana, por el movimiento de rescate y otras organizaciones. Al terminar la alianza electoral, pues el acreedor se queda sin deudor”, expresó, ex diputado del. El diputado, quien fue uno de los cinco legisladores que resultaron electos bajo la casilla 14, recuerda que los candidatos firmaron un documento donde se comprometían a pagar dicha. “Nos iban a deducir el 10% de salario, estábamos autorizando al banco y el que era representante legal de la alianza tenía el documento para abonar mensualmente a la alianza (…) Yo le pregunté a Enrique y nos dijo: `yo no sé cómo está eso, vos nada tenés que ver con nosotros´, me dijo. Tuvimos un roce bastante fuerte y cada quien cogió para donde tenía que coger, pero sí se firmó un documento, un compromiso, que no entiendo porqué no cerró”, indicó“Lo que ocurre es que de los diputados solamente uno era del MRS, porqueeran del movimiento de rescate; yse pasaron al Frente, de tal manera que sólo había un diputado del, entonces en esas condiciones… una cosa es la deuda de una entidad jurídica colectiva como era un partido político y otra cosa ninguna sociedad anónima, ninguna sociedad colectiva transfiere las deudas a los miembros individuales, eso cualquiera lo sabe”, dijo. Hay quienes consideran que la dirigencia delactuó como, tal es la opinión del diputado y aliado del, quien los llama. “Los sin vergüenzas y los mala paga siempre andan buscando excusas para no pagar. El préstamo lo hizo ely son ellos los que tienen que pagar”, opinó. En una segunda redacción les presentaremos las reacciones de otros miembros de la Alianzaque no reconocen lay hacen serias acusaciones en contra de la dirigencia de este movimiento político.