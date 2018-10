ALFREDO CÉSAR NO ASUMIRÁ SU ESCAÑO EN EL PARLAMENTO

aseguró que no asumirá su escaño en el Parlamento además de no reconocer los resultados brindados por elpues considera que éstos no representan la voluntad popular del pueblo. “Nosotros introdujimos un recurso de revisión que cubría ocho departamentos. La diputación nacional y diputados al Parlamento Centroamericano, Parlacen; de acuerdo a nuestros conteos teníamos derecho a varios diputados en esos departamentos”, denunció César esta mañana aEl político introdujo un recurso de revisión que no fue revisado por el CSE por lo que en forma de protesta, aseguró que no aceptará el resultado de los comicios, en conjunto de la comitiva del Partido Conservador. “Ayer fue rechazado el recurso de revisión y no se hizo ninguna corrección ante esas circunstancias la junta directiva, entre ellos el excandidato presidencial por el“Por unanimidad se tomó la decisión de no reconocer los resultados pues no refleja diputados que nos asignó el voto popular que recibimos en la casilla cuatro de la bandera verde", lamentó César.