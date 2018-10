PRESIDENCIA DE COSTA RICA APOYA VIAJE DE DIPUTADOS A NICARAGUA

Lee también: PIDEN A DIPUTADOS TICOS NO VISITAR NICARAGUA

Lase apartó de la Cancillería y. Un grupo de congresistas viajará ael próximo fin de semana invitados por diputados sandinistas, y aunque la Cancillería deinsistió que no es conveniente por la situación de los, a los diputados ticos no les importó esa opinión, reporta el medio Repretel. Ahora lay no ve inconvenientes en la visita.“Hay una independencia de Poderes y los diputados no representan al país en términos de las relaciones internacionales, eso sólo lo hace la cancillería y la presidencia”, declaró, Ministro de presidencia de. “No tenemos ninguna facultad en la Constitución para prohibir a los diputados tener esta actividad internacional que depende de su buen juicio y sobre la cual deberán dar cuenta a los costarricenses sobre sus acciones”, concluyó. Loslos días 18, 19 Y 20 de noviembre, se reunirán con diputados nicas e irá a sitios turísticos. El viaje es pagado por lay el Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y el Caribe (Foprel).