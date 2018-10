NADIE RESPONDE POR MILLONARIA DEUDA QUE CONTRAJO EL MRS

“Nosotros no tenemos nada que decir, no vimos ni un centavo de eso, nosotros estábamos aliados”, defiende el representante legal del PAC, Moisés Hassan, mientras que ex miembro de rescate al sandinismo, Juan Ramón Jiménez, cuestiona porqué se le interroga, “pregúntele a la junta directiva”, sugirió.

“Yo puse bastante y ninguno de los que estuvo ahí puso ningún centavo, ni la Dora María Tellez”, refirió Mario Valle. Intentamos contactar la versión de Téllez, sin embargo no atendió nuestras llamadas, al igual que 100% Noticias quiso consultar al aspirante a presidente de ese entonces, Edmundo Jarquín, pero se encuentra fuera del país.

Aquí los datos de la robadera del siglo. Robadera de nuestro dinero. pic.twitter.com/npYXi5URGZ — Dora María Téllez (@DoraMTellez) 10 de noviembre de 2016

El Banpro, entidad bancaria a la que el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) le adeuda casi un millón de dólares, estimó una propuesta que consistía en facilitar un crédito adicional para la compra de bonos de indemnización que servirían a la vez de garantía. Dicha compra sería devuelta al Banpro y de esa manera cancelaría el préstamo que financió la campaña electoral del 2006. El acuerdo fue propuesto por directivos del banco en 2008, sin embargo el MRS alega incapacidad de cumplir debido a la ausencia de personería jurídica que se requería para la transacción. El destituido diputado electo bajo la agrupación política, Enrique Sáenz, asegura que la compra de bonos “requería de un deudor, una entidad jurídica que asumiera esa deuda, pero como el Consejo Supremo Electoral canceló la personalidad jurídica al MRS, no había ante el banco alguna entidad jurídica que tuviera la capacidad de asumir la deuda”, explica.El MRS consolidado por el Partido Acción Cristiana (PAC) y la alianza al Rescate al Sandinismo en años anteriores hoy no consigue llegar a acuerdos con el banco y algunos que fungieron como activistas se eximen de responsabilidad.En cambio, otros ex miembros alegan haber dispuesto recursos monetarios para la campaña electoral y atribuyen responsabilidad a reconocidos personajes del MRS.Cuestionan supuestos "robos" sin cancelar deuda propia Recientemente Téllez llamó “El robo del siglo” a las elecciones del pasado Noviembre. Valle le invita a no criticar la basura del ojo ajeno sin ver la paja que tiene en el propio, citando un refrán que invita a no cuestionar si está en una situación similar.“Son más sinvergüenzas porque ellos participaron en la Elecciones, robaron y no pagaron” calificó al respecto el diputado aliado del FSLN, Wilfredo Navarro, sin embargo Sáenz considera que se trata de “una campaña que quieren demostrar que los corruptos somos todos y de que todos somos iguales y esto es después de 10 años (que) se saca a luz esto”.