DIRECTIVO DE BANPRO SE PRONUNCIA SOBRE PRÉSTAMO AL MRS

1/8 Aclaro: El préstamo (insoluto), que involucra al @Partido_MRS, no sale a relucir con fines políticos, ni legales. — Luis Rivas (@lrivasa) 17 de noviembre de 2016

@DoraMTellez Ademas el MRS dejó un saldo insoluto en Banpro (ya te pasó el dato). Si ahora se le llama batazo, como se llamaba entonces? — Luis Rivas (@lrivasa) 11 de noviembre de 2016

2/8 Sale a colación en respuesta a un tuit de un dirigente del @Partido_MRS, en relación a reembolsos a partidos políticos. — Luis Rivas (@lrivasa) 17 de noviembre de 2016

3/8 Si fuera con fines políticos, no teníamos que haber esperado 10 años para ejercer acciones legales o de cobro. — Luis Rivas (@lrivasa) 17 de noviembre de 2016

4/8 Precisamente para evitar teorías conspirativas, no hemos tomado acciones legales...ni las pensamos tomar en el futuro. — Luis Rivas (@lrivasa) 17 de noviembre de 2016

5/8 Como varios dirigentes del @Partido_MRS han expresado sus puntos de vista públicamente, aceptaremos solicitud de entrevista para aclarar — Luis Rivas (@lrivasa) 17 de noviembre de 2016

6/8 Contaremos detalles sobre solicitud, contrato y compromisos adquiridos, actores, soluciones planteadas, falta de voluntad de pago, etc. — Luis Rivas (@lrivasa) 17 de noviembre de 2016

7/8 De esa manera quedará claro lo que pasó y se evitará politizar algo que, más que legal, es ético y moral. — Luis Rivas (@lrivasa) 17 de noviembre de 2016

8/8 @BanproNicaragua está en disposición de recibir a los que tengan voluntad de arreglar situación y evitar costos reputacionales al #MRS. — Luis Rivas (@lrivasa) 17 de noviembre de 2016

Este jueves, Luis Rivas, Director Ejecutivo del Banpro, entidad bancaria a quien el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) le adeuda casi un millón de dólares en concepto de préstamo para campaña electoral, aclaró que el tema no figura con fines políticos después de 10 años.Sin embargo, el tema volvió al plano mediático después de Dora María Téllez publicara un tweet aduciendo que el rembolso a los partidos políticos que participaron en las elecciones es la robadera del siglo. En respuesta, Rivas por la misma red social recordó a Téllez la deuda contraída con Banpro por la agrupación en la cual ha militado y dirigido.Rivas en una serie de ocho tweets explica que no han tomado ni tomarán medidas legales, para evitar especulación de parte de los grupos políticos, mediáticos y sociales.Recientemente dirigentes del MRS explicaron las razones por las que aún no saldan la deuda, entre ellas, la falta de personaría jurídica, luego que en las elecciones ante pasadas el Consejo Supremo Electoral les suspendiera.