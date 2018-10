IV PODER: AMBIENTE POST ELECTORAL Y DIPUTACIONES SORPRESIVAS EN ELECCIONES

Te puede interesar: Dos protestas recibirán al secretario general de la OEA, Luis Almagro

#IVPoder: "¿Por qué se criminaliza que Byron Jeréz regrese a la política si ya fue librado de cargos?", cuestiona Absalón Pastora. pic.twitter.com/0BZARxgrLl — 100%NOTICIAS (@CANAL15NIC) 19 de noviembre de 2016

Después de dos semanas de haberse realizado los comicios generales en Nicaragua , los panelistas invitados a, concluyeron que efectivamente en el país se celebraron unas atípicas elecciones con poca propaganda publicitaria y unos anómalos reportes. El periodista Sergio Marín Cornavaca aprovechó su intervención para comentar sobre las marchas que se efectuarán este próximo 30 de noviembre y 1 de diciembre, en vísperas al arribo del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA. “Las marchas no son convocadas porsino porno sé si Nicaragua está para esas marchas, creo que aquí las movilizaciones masivas no han dado los resultados que la gente en la oposición ha esperado”, lamentó Cornavaca. Además, el periodista ve positivo el diálogo pues así “él (Almagro) tendrá una panorámica general sobre el país”.Por otro parte elo aseguró que luego de los comicios, en el país se viven “momentos de armonía, ponderación, reflexión, paz, donde los nicaragüenses estamos aprendiendo hacer política en margen de respeto, estamos aprendiendo hacer campañas electorales. La población optó por votar por sus candidatos, la participación de los nicas pese a la falta de campaña”. El religioso aseguró que los partidos políticos opositores reconocieron los resultados brindados por el-salvoy criticó los comicios deal no mostrar la voz del pueblo o los electores. “ocupa su segundo lugar como fuerza política; el ambiente navideño que ya viene nos hace reflexionar para salir adelante como todos los nicaragüenses en cuanto al tema electorales ya el FSLN está trabajando de cara para las próximas elecciones, las municipales, espero que todas las fuerzas políticas se activen”, replicó. Por su parte el periodistalamentó el partido gobernante FSLN, “no aprovechara las elecciones para ganar limpiamente pese a tener una fuerza política abrupta”. “Se perdió una gran oportunidad de parte del FSLN para que estas elecciones fueran el paso para poder quitarse señalamientos, de que ganás o no limpiamente; por el contrario, se profundizaron acciones que le restaron legitimidad al proceso. No dudo que el FSLN tiene una fuerza enorme en este país, y que el porcentaje histórico (….) honestamente ellos tiene más del 45%, lo que me pregunto qué teniendo tanto apoyo, por qué no hicieron estas elecciones este momento propicio de decir: Vos, pero escogieron el camino más escabroso, a eso se le agrega el cuestionamiento de los resultados y la eliminación de los diputados opositores, si partimos de ahí que todo es cuestionable”, replicó duramente Galeano.El periodista Absalón Pastora criticó a la oposición de querer provocar un caos y una percepción apocalíptica” sobre Nicaragua. “Ahora en la coyuntura del proceso ya no se menciona fraude sino abstención, al menos en este escenario. Y la abstención tiene un montón de rostros que ya los hemos planteado aquí; en lo que respecta a las dos marchas sino quedan bien parados, sino vienen multitudes, sino vienen diez mil personas, van a quedar mal parados”, aseguró Pastora quien además criticó a los señalamientos que se le hacen a Byron Jeréz, quien fue acusado por corrupción en el gobierno del expresidente Arnoldo Alemán.“Hay dos Nicaragua, una donde los bares están llenos, las personas están trabajando, nadie le pone mente a esos discursos políticos, otros que plantean que viene Trump a destrompar a todo mundo esos son los apocalípticos. Casco intervino a los señalamientos de los panelistas sobre la supuesta falsa de transparencia en las instituciones. “Va a ser difícil en Nicaragua todos crean en una institución definida, siempre hay personas que están o no de acuerdo con algo; por otro lado si la abstención en Estados Unidos es buena porqué aquí la ven mala, gracias a Dios aquí elegimos, en EE.UU. no, la señora Clinton ganó con el voto popular en cambio perdió, prefiero quedarme con el esquema de este país”, criticó. A lo que Galeano respondió que “no podemos echarle la culpa a un sector del país de no creer en el CSE, ¿a dónde están las actas para que el pueblo crea?, cuestionó, “ellos se han granjeado para que no haya un ápice de cuestionamiento, ¿por qué? Porque ahí están los datos reales de los que no merecen diputados, por ejemplo, Byron Jerez, aquí quedó claro, todos los medios le dimos cobertura a esos juicios y sabemos cómo se absolvió “, afirmó el periodista.