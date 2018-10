SIGUE CALVARIO DE NICAS EN ESPAÑA POR ENCOMIENDAS

Unas 300 mujeres nicaragüense que trabajan en el servicio doméstico endenunciaron ser víctimas de estafa agravada, por tener retenidas unas encomiendas desde hace meses. Glenda García, representante de laaseguró que el nuevo temor que ha surgido entre ellas es que pierdan la mercancía o sea subastada. El valor total de las encomiendas retenidas asciende a los diez mil euros. “Nos encontramos con que posiblemente 200 o 300 mujeres nicaragüenses que trabajan en el servicio doméstico en España, tengan la misma cantidad de bultos abandonada en una longay resulta que no logramos identificar a la propietaria de esa mercancía, ya tiene o tenía hasta septiembre unos diez mil euros de deuda o dólares y si aduana central no hace algo en Nicaragua, la carga corre el riesgo de perderse”, lamentó García.Hasta el momento el caso ha sido presentado en los Juzgados españoles, y responsabilizan a la empresa MGM y Panamericana Express por las posibles pérdidas que existan o corre el riesgo de que se subasta, legalmente la carga tiene un tiempo de permanecer en el almacén central de aduana. “Directamente es responsable la empresa que envió la mercancía, a inicios de este año expusimos esta situación a los juzgados; Mgm y Panamericana Express fueron los responsables de mercancías, y deben hacerse cargos”. Por su parte Diego Galicia, representante legal dedijo a 100%Noticias que el caso se está tramitando en la justicia española, y que “el principal problema no es recuperar la carga, sino la falta de respuestas y seguridad de la paquetería. Estamos “solicitando una petición desde la justicia española a la administración nica para que esas cargas no sean subastadas, el gran problema de esta situación no deja de ser una petición y ello lleva un proceso burocrático muy intenso y costoso”, aseguró el representante legal.