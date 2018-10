20, Noviembre, 2016 20, Noviembre, 2016 3:49 a.m. 3:49 a.m.

MOVIMIENTO NO RESPALDA MOCIÓN DE ELIMINAR LA FRONTERA

El Movimiento Libertario de Costa Rica se manifestó en desacuerdo con la propuesta expresada por el Vicepresidente de la Asamblea, José Alberto Alfaro, en su visita a Nicaragua que gran parte de los legisladores no avalaron. “¿Por qué deberíamos seguir divididos por una frontera? ¿Por qué no abrir las fronteras?”, propuso Alfaro el pasado viernes mientras recibía una medalla de honor por su visita a Nicaragua, mientras sus homólogos que optaron por no acompañar la delegación le cuestionan por no dejar claro que fue una declaración personal, no en nombre del movimiento por el que fue electo. La propuesta “no representa la posición ni la política internacional del partido con respecto a las relaciones bilaterales con Nicaragua”, defendió Danilo Cubero, presidente del partido en declaración a medios costarricenses. En argumento a su desacuerdo, Cubero asegura que en este momento Costa Rica y Nicaragua no viven sus mejores relaciones bilaterales. “La dictadura sandinista ha irrespetado la soberanía territorial y la dignidad costarricense en reiteradas ocasiones, violando tratados limítrofes bilaterales e internacionales y las recientes resoluciones de la Corte de La Haya”, cuestionó. Cubero, que reiteró su desacuerdo porque los legisladores visitaran Nicaragua, asegura que “siempre hemos pedido que los diputados libertarios cuiden la consistencia y la coherencia entre los principios, valores y posiciones políticas del partido y la gestión parlamentaria; por lo tanto, no me queda más que declarar este caso como inconsistente con la posición del partido”.