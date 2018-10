DE CHOFER A DIPUTADO DE RAÍCES HUMILDES

None

El concejal Walter Espinoza fue electo como diputado por Managua en la posición 4 bajo la casilla 1 del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), agrupación política en la que milita desde hace 20 años y en la que se abrió paso recientemente. Llegó al PLC en 1999 como chofer de la entonces Presidenta en Managua, Martha Ramírez y fue hasta en 2012 que su aporte fue notado entre otros militantes del partido, cuando logró una concejalía por la comuna capitalina, y posición que le sirvió de trampolín para aspirar a una diputación por el departamento. El diputado electo por Managua asegura que no ha sido fácil abrirse paso dentro del mundo de la política y dentro de las filas de su partido. “(Pasó) la campaña del 2001, la campaña del 2004 y la campaña del 2006, yo ahí me convertí en convencional de mi partido aún siendo conductor y luego vino la campaña del 2008 y yo fui candidato a concejal, -aun siendo conductor- en la posición 11, a lo que le llamamos relleno”, recuerda.Espinoza, a sus 37 años y oriundo del barrio Edgar Lang, departamento de Managua, asegura estar orgulloso de sus raíces humildes. “Cuando sos una persona honesta, sincera, con gran credibilidad y sabés de donde venís y no abandonás cuando te encontrás por donde venís, eso es lo que te hace tener tanto orgullo”, asegura. El expresidente de la república y presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán reconoce que Espinoza es “un muchacho sencillo”, así como la primera diputada electa por Managua, María Fernanda Flores lo describe como una persona honesta y que “ha hecho un excelente trabajo”. Espinoza profesa dos grandes aspiraciones: la primera es terminar la carrera de Administración de Empresas; y la segunda, saber representar a los Managuas dentro de un parlamento bastante cuestionado.