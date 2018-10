CABRERA: “AGRADECIDO, DIFERENTE Y MOTIVADO”

10:50 a.m.

quien viajó a Cuba hace tres meses para someterse a una terapia por problemas de adicciones, aseguró a 100%Noticias que vino totalmente “agradecido, motivado y diferente”. Cabrera quien en reiteradas ocasiones protagonizó escándalos en su ciudad natal, regresó al deporte nacional, y se espera que se integre a jugar con el equipo“Eran unos días bastantes agitados, (habían) muchísimos matutinos; terapias individuales, charlas sobre deportistas; charlas como para de seres humanos que habían caído, gente triunfadora”, dijo Cabrera. Para el exgrandes ligas el viaje a Cuba fue el primer paso para aceptar la condición en la que se encontraba. “Ir a cuba yo no era (por ser un) jugador profesional, obtuve muchas ganancias en trabajar mi cuerpo, trabajar lo más que pude, pero era algo más que eso”, afirmó. Cabrera tenía una rutina que lo hacía ir al estadio tres veces a las semanas y entrenó con ‘Los Cachorros de Holguín’. Al comentar sobre las causas que lo llevaron a profundizarse en las drogas, Cabrera considera que fue la expulsión de Grandes Ligas en el 2013. “Me golpeó mentalmente por algunas razones, me golpeó mucho y entre en un sentido de depresión total, todo era negativo, el alcohol se fue acercando a mi vida”, finalizó. Cabrera fue expulsado de las Grandes Ligas por problemas de adicciones; quien luego intentó reintegrarse al béisbol con los Tiburones de Granada, en el Campeonato Nacional de Beisbol Superior Germán Pomares Ordóñez, sin embargo salió del equipo por un viaje a Estados Unidos, que no concretó.con losCon los primeros registró sus mejores números. El nandaimeño en las mayores bateó para 246 de average, 450 imparables, en 1829 turnos al bate.