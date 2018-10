24, Noviembre, 2016 24, Noviembre, 2016 1:11 a.m. 1:11 a.m.

HURACÁN OTTO ALCANZA CATEGORÍA 2

El Huracán Otto se acerca a la Costa Caribe Sur de Nicaragua con vientos de 165 km/h, informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos. En el boletín informativo No. 14A (7 am hora del este, 6 am hora de Nicaragua), el CNH señala que el huracán categoría 2 se encuentra a unos 150 kilómetros al Sureste de Bluefields. La velocidad del fenómeno ha alcanzando vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora. Por su parte las autoridades gubernamentales han movilizado a toda su comitiva para prepararse ante la inminente llegada del huracán.