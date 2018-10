“NO SALIR DE SUS CASAS” CUANDO OTTO INGRESE AL PAÍS

Lee también: Consulado tico llamado a ciudadanos en Nicaragua a contactarse

El Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención a Desastres (Sinapred) orientó a las familias en las zonas de impacto y trayectoria del Huracán Otto, abstenerse de salir de las viviendas. La intensidad de los vientos de Otto oscila los 175 km/h y velocidad de desplazamiento es de 15 km/h. La velocidad podría minorar en su ingreso al país, sin embargo las lluvias y precipitaciones podrían no cesar, advierte el director de Sinapred, Guillermo González. Las posibles caídas de tendidos eléctricos o postes de alumbrado público representaría un riesgo para la vida de las personas, por ello González insistió en no salir de las viviendas una vez que el fenómeno haya ingresado por el Caribe Sur.Evitar que los menores de edad jueguen bajo la lluvia ocasionada por Otto, alejar a las mujeres y hombres de los riachuelos o fuentes de agua y posponer las tareas como lavado de ropa a la orilla de ríos, recomienda Sinapred. González exhortó a los conductores no cruzar puentes o pasadas si el caudal del río es fuera de lo ordinario. Sinapred advirtió de la posibilidad de deslizamiento por lluvias consecutivas en un lapso de 24 horas y para quienes no se trasladaron por diversas razones a los refugios, González asegura que todavía lo pueden hacer, debido a la asistencia del Ejército de Nicaragua en zonas vulnerables que requieren evacuación para prevenir desastres y pérdidas humanas.