EJECUTAN PLAN ESPECIAL DE LIMPIEZA DE DRENAJES ANTE OTTO

La(ALMA) ejecutó unespecial del sistema de drenaje de la capital ante el incremento de las lluvias ante el paso de. El plan contempla la limpieza de 15 kilómetros de cauces, así como la limpieza de. “Lo que se prevé son lluvias más fuertes, este tipo de acciones mitiga un poco los efectos, pero no resuelve el principal problema que tenemos en la ciudad que es la carencia de un sistema de drenaje óptimo. Vamos a tener siete brigadas en la ciudad depara atender caídas de árboles”, indicó, Secretario General de ALMA.cuenta con 42 puntos vulnerables ante las inundaciones. “La gente tiene que ver que a la hora de la lluvia, hay que estar pendiente de los cauces, de que no haya derrumbes a nuestro alrededor, que los niños y ancianos estén en la casa”, recomendó, Alcaldesa de. Concejales de lapiden a la población no tirar basura a los cauces. “Le pido a los Managuas que no tiren basura en los cauces, quitémonos esa mala costumbre”, dijo, Concejal del ALMA. En cinco días de trabajo laextrajo unas 2 mil toneladas de