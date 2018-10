687 CASAS AFECTADAS POR OTTO

None

Lee también: SOLO 500 PERSONAS CONTINÚAN EN ALBERGUES

El número de casas afectadas por else elevó hoy a 687, luego de que autoridades de algunos de los municipios afectados divulgaran recuentos parciales sobre la situación. Else reportó afectaciones en 37 barrios, en los que 46 casas resultaron dañadas, de las cuales 32 quedaron totalmente destruidas. Las autoridades municipales dereportaron 65 viviendas sin techo y 8 devastadas.Enhay al menos 564 viviendas resultaron con algún tipo de daño. Enfueron reportadas 12 casas afectadas, de las cuales 3 quedaron totalmente destruidas. Afortunadamente el país no registra muertes como consecuencia directa del huracán. Las autoridades, que consideran que las selvas del sureste deamortiguaron el impacto del huracán.