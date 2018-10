"ASAMBLEA DE PARTIDO CONSERVADOR FUE ILEGAL"

Luego que algunos miembros deldecidieran realizar ayer una asamblea para juramentar una nueva junta directiva, en el que resultó Erick Cabezas Granados el nuevo presidente de esa agrupación política, laMaria Ester Trejos, dijo a, que dicha reunión carece de legitimidad puesto que no estaba el Ing. Alfredo César, él único- según ella- puede dar apertura a una sesión ordinaria. "Hay un artículo que dice que apertura una sesión ordinaria del Consejo Nacional, el Presidente Nacional, por lo tanto no hubo una sesión de Consejo legal ayer, lo que hubo fue una reunión", expresó Trejos. En la reunión, según la Secretaria Internacional del PC, estuvieron presente solamente tres miembros de la Directiva Nacional del partido, entre ellos el ex-candidato presidencial del PC, Erick Cabezas. "Empezaron a organizar a recopilar datos de algunos convencionales delegados al Consejo que estaban inactivos en el partido, entonces ellos llevaron esa parte", dijo Trejos, al ser consultada por los asistentes.Además agregó que "la directiva legal la dirigen, Alfredo Cesar, presidente, Maritza Brenes, Vicepresidente, Marvin Martínez, Secretario de organización". Al respecto ninguno de ellos estuvo en la sesión ordinaria realizada el día de ayer. La división del PC se da luego de que su Presidente, Alfredo César, analizaría la posibilidad de asumir la diputación, o su suplente. "El ingeniero, César dijo que por solidaridad iba con nosotros, (..) creemos que no debería perder la oportunidad de estar representado en la AN y el foro político por excelencia", dijo Trejos a 100%Noticias. La otra parte, la de ayer dice que no debería asumir, ni la suplente, ellos no querían que la suplente asumiera y que PC no tomara el escaño, eso se vino mencionando y en directiva no habían votos suficientes, hubo un empate entonces se mandó a Consejo Nacional , y que lo decidiera el Consejo, aseguró.