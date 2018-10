27, Noviembre, 2016 27, Noviembre, 2016 7:58 a.m. 7:58 a.m.

HERMANA DE FIDEL CASTRO NO ASISTIRÁ A SU FUNERAL

La muerte de su hermano y figura ineludible de la política del Siglo XX, Fidel Castro, no hará que Juanita Castro regrese a la Cuba que abandonó hace 52 años, rompiendo con la familia que lleva más de medio siglo dirigiendo los designios políticos de la isla. "Con su gesto, que coincidió con el anuncio desde La Habana de los actos de homenaje a Fidel que comenzarán el lunes y se extenderán toda la semana por el país, demostró además que el exilio y la fractura ideológica intrafamiliar es algo que ha afectado durante décadas a los cubanos de todos los niveles, condiciones y convicciones políticas", remite un diario internacional. “En ningún momento he regresado a la isla, ni tengo planes de hacerlo”, afirmó Juanita Castro en un comunicado enviado a El Nuevo Herald, el diario de cabecera de la ciudad en la que reside desde hace décadas, Miami. “Hace 51 años que llegué a este exilio en Miami, como todos los cubanos que salieron para encontrar un espacio donde luchar por la libertad de su país (…) y jamás he cambiado mi postura, aunque por eso tuviera que pagar un alto precio de dolor y aislamiento”, agregó.