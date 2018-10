REALIZAN AUDIENCIA DE APELACIÓN PARA PÁRAMO EN CASO DE ALLISON MOLINA

Lee también: 3 AÑOS DE PRISIÓN A PÁRAMO EN CASO DE ALLISON MOLINA

Este lunes se está realizando en el juzgado décimo distrito penal de juicio delapara el médicoen el caso Páramo apela a la sentencia del 22 de septiembre que lo declaró culpable deen perjuicio de Molina, quien se practicó una cirugía deen julio de 2014, donde el galeno le. "Ella anda bien, anda modelando (...) La Psicóloga la ve un día, y ella dijo `lo dijo la paciente, que no puede dormir, que no hace esto´ y ella anda en karaoke, canta... entonces no tiene ningún problema psicológico. Y no tiene ningún problema quirúrgico, está bien operada", dijoLa Fiscalía y Elías Soto, abogado de Molina pidieron a la juez Luvi González que, argumentando que Páramo puso en riesgo la vida de la joven. La juez citó a ambas partes para leer la sentencia el próximo 5 de diciembre a las 2 de la tarde.