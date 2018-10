PARTIDO ÚNICO ES INVIABLE EN NICARAGUA DICE HUMBERTO ORTEGA

3:33 a.m.

"Un partido único está lejos de ser en #Nicaragua y es inviable", afirma el General en Retiro, Humberto Ortega Saavedra. ¿Qué opinas? pic.twitter.com/WJtiAhpOjj — 100%NOTICIAS (@CANAL15NIC) 29 de noviembre de 2016

El, aseguró este martes que "un partido único está lejos de ser eny además es inviable", y agregó que "los revolucionarios seríamos los primeros en oponernos a un sistema de partido único".afirmó la declaración en el programacuando se le consultó sobre el modelo que el país debía seguir, y los señalamiento de la oposición.aprovechó para cuestionarle sobre su postura sobre el papel de la esposa del presidente Ortega, Rosario Murillo y los supuestas inconformidades dentro del partido. "Aquí lo que hay que dejar bien claro, es queha decidido que lo acompañe como fórmula presidencial la compañeraque es su esposa y que ha venido trabajando en los último gobiernos un papel relevante en la asistencia de él en su ejercicio de administración gubernamental" respondió Humberto.cuestionó la falta de credibilidad política en el país, tanto en el partido del, como los opositores del país. "En 1995 dije que no volvía a optar por ningún cargo público y no me creyeron, hay una crisis de credibilidad en la clase política, tanto la tiene el gobierno de Daniel Ortega y oposición", afirmó. Sobre la visita delaseguró que el gobierno de turno "debería aprovechar la visita de lapara buscar ese marco de la nación y podemos corregir estos asuntos", y descartó la posibilidad de reunirse con el diplomático. "Si el Señor Almagro quisiera hablar conmigo, con mucho gusto, que se reúna con Daniel más que contento" finalizó.

HUMBERTO: NO SOY MIEMBRO DEL FSLN

Humberto habló directamente sobre su actual relación con el mandatario Daniel Ortega y con la del partido. "Yo no soy miembro activo delpero tampoco soy opositor del partido, ni de ningún otro, desde el 95 he tratado de recoger la historia del FSLN y desde otra posición influir en el rumbo democrático, tratar de acercar a las partes", aseguró Humberto. "Ortega ha decidido darle un papel de Vicepresidente a Murillo (...) lo que si se decir es que la sucesión debe descansar sobre instituciones de partido y no de individualidades" afirmó. Houston Castillo| 100%Noticias