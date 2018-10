01, Diciembre, 2016 01, Diciembre, 2016 4:31 a.m. 4:31 a.m.

MANIFESTACIÓN DE OPOSITORES SE DIRIGE HACIA EL CSE

Una protesta encabezada por al menos 250 ciudadanos autodenominados “opositores” se dirigen hacia la Rotonda Rubén Darío, en demanda de legitimidad en el sistema, autonomía en los poderes del Estado y repudio por el recién pasado proceso electoral en el que resultó ganador el actual Presidente de la República, Daniel Ortega y su fórmula Rosario Murillo, por el partido FSLN. Violeta Granera, reconocida política y ex aspirante a la presidencia aseguró que cada ciudadano presente en la manifestación representa miles de nicaragüenses en desacuerdo con el sistema y actual Gobierno del país. “No estamos exponiendo sin sentido a la gente”, declara al preguntarle si dirigirá a los manifestantes hacia la rotonda que se encuentra custodiada por un fuerte despliegue policial que impediría el acceso hasta el Consejo Supremo Electoral (CSE), como ha sucedido en manifestaciones anteriores. Personajes de la vida política que hicieron noticia como los destituidos diputados de oposición también participan de la manifestación que se desarrolla de forma pacífica hasta este momento. “Nosotros estamos pacíficos, sin arma, sin cuchillo, sin akas”, declaró el ex legislador Carlos Langrand, quien asegura que el 70% de los nicaragüenses no tiene representantes en los poderes del Estado.