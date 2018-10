01, Diciembre, 2016 01, Diciembre, 2016 6:20 a.m. 6:20 a.m.

“ESTAMOS LEVANTANDO UNA LUCHA QUE NOS UNE A TODOS”

La manifestación de oposición realizada este jueves sobre la pista Juan Pablo II concluyó hacia el mediodía de jueves sin que los ciudadanos accedieran al trayecto del Consejo Supremo Electoral por fuerte despliegue policial en la zona. “Ha sido un éxito porque Daniel Ortega se quitó la máscara, pero ha demostrado que solo con la fuerza ha logrado reprimirnos”, pronunció la líder política Violeta Granera, quien encabezaba la manifestación y prometió que se realizaría en un ambiente pacífico. Al término de la movilización no se reportaron enfrentamientos. Granera al dirigirse a los manifestantes aseguró que estamos “levantando una lucha que nos une a todos”, pese a que de la actividad solo participaron entre 250 y 300 personas, entre políticos, jóvenes y líderes del norte, sur, occidente y oriente, según pronunció la ex aspirante a la vicepresidencia. En su discurso, Granera aseguró que su cometido no es solo bajar del Gobierno al actual presidente, sino “democratizar Nicaragua (que) no es solo cambiar a Daniel ortega, no es solo tener elecciones justas, es construir una sociedad justa porque si se puede y juntos podemos”, prometió.